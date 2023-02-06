В Бурятии четыре организации понудили следить за своими отходами

Виновных лиц привлекли к административной ответственности



Прокурорская проверка выявила нарушение закона в сфере обращения с отходами производства и потребления в деятельности четырёх муниципальных учреждений Мухоршибирского района Бурятии.



- В учреждениях ненадлежаще ведётся учёт в области обращения с отходами производства и потребления, отсутствуют паспорта отходов I-IV классов опасности. Кроме того, контейнерные площадки по сбору твёрдых коммунальных отходов не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, - сообщает прокуратура Бурятии.



Руководители учреждений получили прокурорское представление. После этого нарушения были устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



- Также по постановлениям прокуратуры четыре должностных лица учреждений привлечены к административной ответственности по ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности», по ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по ведению учёта в области обращения с отходами производства и потребления», - уточнили в прокуратуре.



