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В Бурятии четыре организации понудили следить за своими отходами

В Бурятии четыре организации понудили следить за своими отходами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновных лиц привлекли к административной ответственности

Прокурорская проверка выявила нарушение закона в сфере обращения с отходами производства и потребления в деятельности четырёх муниципальных учреждений Мухоршибирского района Бурятии.

- В учреждениях ненадлежаще ведётся учёт в области обращения с отходами производства и потребления, отсутствуют паспорта отходов I-IV классов опасности. Кроме того, контейнерные площадки по сбору твёрдых коммунальных отходов не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, - сообщает прокуратура Бурятии.

Руководители учреждений получили прокурорское представление. После этого нарушения были устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

- Также по постановлениям прокуратуры четыре должностных лица учреждений привлечены к административной ответственности по ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности», по ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по ведению учёта в области обращения с отходами производства и потребления», - уточнили в прокуратуре.

мусор прокуратура

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