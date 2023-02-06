Праздничные мероприятия запланированы на 21 февраля
В Туве мероприятия, приуроченные к Новому году по лунному календарю Шагаа, начинаются за месяц до праздника. Основные события запланированы на 21 февраля. За день до этого пройдут массовые молебны, которые традиционно проходят в вечернее время в храмах и других помещениях. Мест вознесения молитв в Кызыле, столице Тувы, будет несколько. Будет организована интернет-трансляция молебнов.
Буддийские ламы будут читать молитвы в доме народного творчества, для жителей южной части города помещение организовано в гостинице «Буян Бадыргы», а также в арт-центре «Найысылал». Традиционно чтение мантр проходит в храмах. В этом году они пройдут в хурээ «Ганден Чойпелинг», «Дамба Брайбулинг», «Даши Панделинг». Начало молебнов в 22 часа. Ссылка на интернет-трансляцию будет опубликована на открытых источниках, в социальных сетях.
На возвышениях, где будут организованы обряды «Сан салыры», на горе Догээ и у статуи Кадарчы, для удобства участников ритуала будут установлены палатки для обогрева с горячим чаем, будет организовано медицинское сопровождение и освещение площадок. Для обеспечения доступности готовится пешеходная тропа.
Утром 21 февраля все праздничные мероприятия перенесутся на площадь Арата. Гостей ждут традиционные игры, ярмарка и концерт (6+). Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Новый лунный год в Туве встретят молебнами
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