Новый лунный год в Туве встретят молебнами

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Праздничные мероприятия запланированы на 21 февраля



В Туве мероприятия, приуроченные к Новому году по лунному календарю Шагаа, начинаются за месяц до праздника. Основные события запланированы на 21 февраля. За день до этого пройдут массовые молебны, которые традиционно проходят в вечернее время в храмах и других помещениях. Мест вознесения молитв в Кызыле, столице Тувы, будет несколько. Будет организована интернет-трансляция молебнов.



Буддийские ламы будут читать молитвы в доме народного творчества, для жителей южной части города помещение организовано в гостинице «Буян Бадыргы», а также в арт-центре «Найысылал». Традиционно чтение мантр проходит в храмах. В этом году они пройдут в хурээ «Ганден Чойпелинг», «Дамба Брайбулинг», «Даши Панделинг». Начало молебнов в 22 часа. Ссылка на интернет-трансляцию будет опубликована на открытых источниках, в социальных сетях.



На возвышениях, где будут организованы обряды «Сан салыры», на горе Догээ и у статуи Кадарчы, для удобства участников ритуала будут установлены палатки для обогрева с горячим чаем, будет организовано медицинское сопровождение и освещение площадок. Для обеспечения доступности готовится пешеходная тропа.



Утром 21 февраля все праздничные мероприятия перенесутся на площадь Арата. Гостей ждут традиционные игры, ярмарка и концерт (6+). Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

