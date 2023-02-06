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Жительница Бурятии снимет сериал

Жительница Бурятии снимет сериал
Общество,  Фото:со страницы Олеси Фоминой
Для создания своей киностудии девушка выиграла грант в один миллион рублей

Жительница Бурятии Олеся Фомина, победительница второго сезона всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», вместе с командой сейчас работает над созданием киностудии и уже снимает сериал. К концу года её съёмочная группа планирует выпустить первый сезон авторского сериала.

- О создании своего проекта, а именно киностудии, Олеся задумалась ещё два года назад, когда после сдачи ЕГЭ поступила в Академию финансов и бизнеса Vistula (Варшава), откуда после первого курса перевелась в Московский авиационный институт, - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

Началась работа в театральной студии в Улан-Удэ. Была собрана команда, проведена трудная, но интересная работа. Благодаря победе во втором сезоне проекта «Твой Ход» и полученному миллиону команда Олеси занимается сейчас закупкой оборудования для развития киностудии.

- Я человек, который всю жизнь пробует себя в разных направлениях. Но больше всего мне нравилась съёмка видео. Ребята из моей команды учатся на творческих специальностях: кто на режиссёра, кто на актёра. Когда мы узнали о проекте «Твой Ход», то решили, что мы хотим попробовать участвовать, – рассказала Олеся Фомина.


Олеся рассказала, что их планом было создать особую киностудию, где будут помогать развиваться людям. Сейчас её команда занимается написанием и съёмкой первого сезона авторского сериала.

Его идея заключается в том, что каждый выбор человека создаёт новую вселенную, внутри которой тот же человек проживает жизнь «другого выбора». Главный герой сериала – мальчик с тяжёлой судьбой. На протяжении первого сезона он соберёт команду, которая станет для него семьёй, научится брать ответственность и помогать другим. В конце сезона зритель увидит, что образ сломленного подростка исчез, теперь главный герой – взрослый человек.

В настоящее время Олеся с командой продолжает взаимодействовать с театральной студией в Улан-Удэ. Там работает куратор команды, хранится весь инвентарь, идут параллельные съёмки детского фильма о приключениях Буратино на Байкале.

сериал гранты

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