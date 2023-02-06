Вопросы можно задавать до конца будущей недели
В Бурятии с 6 февраля заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности парфюмерии и косметики.
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют по вопросам, касающимся нормативных требований к парфюмерно-косметической продукции, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата и иным вопросам по защите прав потребителей.
Жители республики могут обращаться в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам:
8(3012) 37-15-30 – отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии;
- 8(3012) 37-90-29 - консультационный центр по защите прав потребителей.
Работа горячей линии продлится до 17 февраля.
В Бурятии стартовала горячая линия по вопросам качества косметики
Общество, Фото:
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