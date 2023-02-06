В Бурятии стартовала горячая линия по вопросам качества косметики

Вопросы можно задавать до конца будущей недели



В Бурятии с 6 февраля заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности парфюмерии и косметики.



Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют по вопросам, касающимся нормативных требований к парфюмерно-косметической продукции, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата и иным вопросам по защите прав потребителей.



Жители республики могут обращаться в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам:



8(3012) 37-15-30 – отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии;



- 8(3012) 37-90-29 - консультационный центр по защите прав потребителей.



Работа горячей линии продлится до 17 февраля.

