Экстремалы из Омска и Москвы намерены обойти Байкал за 32 дня













По дороге экстремалам попадаются трещины на льду, ломка которых сопровождается грохотом. Но отважные мужчины продолжают путь, несмотря ни на что.



- Сегодня слышали супергром повсюду, а потом ощутили вибрацию и треск льда. Рука невольно потянулась растягивать карабин. Только через 2 км мы обнаружили становую трещину, а потом ещё н-ное количество их. Напился воды и получил новый опыт пересечения. Порой ходишь и плутаешь в лабиринтах. Не могу привыкнуть к кошкам, весь день в них, много льда, ноги затекают. Стёр задник внутри ботинка, а он стёр мне ногу, борюсь с этой проблемой. В Голоустное не могли зайти, свежая становая с водой, обходили. Сейчас в меня полетят камни, но идём в темноте, под луной, непривычно, дополнительно прощупываю палочкой подозрительные места. Становые проходили тоже в темноте, да простят меня гуру туризма. Я счастлив, так как исполняю мечту, хоть в конце и веду себя как зомби, - признался Иван Давыдов.





Омский бегун Иван Давыдов и его напарник из Москвы Павел Каманин отправились в опасное путешествие. Молодые люди намерены обойти озеро Байкал за 32 дня.- 1513 километров. И это без учёта обхода торосов и других обстоятельств. При заявленных 31 днях прямого хода это получается 48+ километр в день. От себя добавлю, всё будет намного сложнее, чем в многодневках: сна менее, наверняка, порой далеко некомфортного. Энергозатраты титанические. Дней отдыха не будет. Организм уйдёт на пару месяцев в крепкий минус. Риски ещё так не зашкаливали никогда в жизни, от каждой мелочи будет зависеть, выживешь ты или нет, - рассказывает Иван Давыдов.Опытные туристы стартовали 3 февраля из посёлка Култук. Они дойдут до Листвянки, затем до Северобайкальска, заглянут в Улан-Удэ и завершат свой путешествие там же, где начали – в Култуке.О трудностях, с которыми путешественники сталкиваются во время прохождения маршрута, Иван рассказывает на своей странице в соцсети. В пути им «противостоит» байкальский ветер, который в феврале особенно сильный, а также подвижки льда, сибирские морозы и даже местные духи.- Ночь была жаркая, спал прекрасно. Единственное, долбал лёд и ещё казалось, что ходят какие-то люди. Может, духи, а может, нам что-то пригрезилось, привиделось. Будто к палатке прямо подбежал. Я думаю, что это было связано с подвижками и ломкой льда, - рассказал Павел Каманин.В это экстремальное путешествие омич отправился с благотворительной целью. Иван намерен привлечь внимание к детскому хоспису «Дом радужного детства» из родного города.- Очень сложно пока даётся наше приключение, хоть и радостно на душе мы хотим показать детям и их близким, что через усилия, веру и терпение можно победить всё, даже болезнь. Буду очень сильно рад, если узнаю о вашей помощи фонду. Заранее низкий вам поклон, - признался Иван.