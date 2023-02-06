Главный врач получил прокурорское представление
В Бурятии прокуратура выявила нарушение бюджетного законодательства в деятельности Закаменской центральной районной больницы.
- Больница на основании соглашения, заключённого с министерством здравоохранения Бурятии, получила субсидию целях модернизации первичного звена здравоохранения. Однако в нарушение бюджетного кодекса отчёт о расходах субсидии предоставлен в министерство с нарушением срока, предусмотренного соглашением, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Главный врач центральной районной больницы получил прокурорское представление. После этого два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлению прокурора сотрудник привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение юридическим лицом, являющимся получателем субсидий, условий их предоставления». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В Бурятии больница затянула с отчётом о потраченных деньгах
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