Каждый желающий сможет подарить книгу детским библиотекам
7 февраля стартует благотворительная книжная акция «Дарите книги с любовью» (0+), приуроченная к 14 февраля - Международному дню книгодарения. В ней может принять участие каждый житель Бурятии, подарив детскую книгу библиотеке.
- Библиотеки Бурятии ежегодно присоединяются к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Приглашаю всех принять участие – благодаря вам дети из районов нашей республики начнут больше читать! – призвала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Важно:
Принимается детская литература в хорошем состоянии, издания не ранее 2017-го года. Не принимается религиозная литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п.
Книги можно приносить по адресам:
Республиканская детско-юношеская библиотека,
Центр чтения им. Б. Абидуева, пр. Победы, 5
Центр чтения им. Д. Батожабая, ул. Ключевская, 23А.
Также можно принести книги по адресам партнёров библиотеки:
Кофейня «Триста Бариста», ул. Ленина, 21
Магазин Macondo, ул. Ленина, 31
Кафе «Эмпатио Эфир», ул. Жердева, 31Д
Кофейня «Атлас», ул. Хоца Намсараева, 2а
Независимый книжный «Калашников», ул. Коммунистическая, 19
Центр образовательных технологий Memo education, ул. Хоринская, 1В / ул. Ленина, 42/1
В Улан-Удэ пройдёт акция «Дарите книги с любовью»
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