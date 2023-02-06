Создатели фильма-сказки «Коралловые бусы» готовят сюрпризы жителям Бурятии

Одну из наших землячек уже пригласили на разбивание кинотарелки







В конце января кастинг-директор будущей картины Александра Селезнёва прилетела в республику и сразу же отправилась в Селенгинский район. Пробы также проходят в других муниципальных образованиях и в Улан-Удэ.



Дата первого съёмочного дня уже известна. Он наступит через четыре месяца – 1 июня. Тогда же съёмочная группа разобьёт символическую кинотарелку. Это главная традиция всех «киношников» перед самым первым кадром. На специально купленной белой однотонной посуде маркерами пишут название фильма и имена работающих над ним людей. Осколки раздают всем присутствующим (возрастное ограничение – 0+).



На церемонию пригласили врача-нефролога из Улан-Удэ Веру Бадмаеву – она оказалась сотым подписчиком в официальном аккаунте «Коралловых бус» в соцсетях. Создатели заверили, что интересные мероприятия, связанные с лентой, ждут всех, кто станет 200-м, 300-м подписчиком и т. д.





Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября Мирошник прилетела сюда со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров. Уже известно, что в проекте примут участие артисты государственного цирка РБ.



Оператор-постановщик картины – Иван Зимин. По словам режиссёра, он «классный и креативный». А его жена – линейный продюсер проекта. Ещё в большой и дружной команде есть художники Юрий Устинов и Ирина Акимова и креативный продюсер Людмила Доржиева. Музыку для «Коралловых бус» напишет молодой композитор из Бурятии, студент академии Гнесиных Лудуб Очиров.



