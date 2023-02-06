В Улан-Удэ неравнодушный водитель автобуса пришёл на помощь пассажиру

Сидевшему в салоне человеку стало плохо







- Хочу передать огромное спасибо водителю муниципального автобуса № 92 (молодому человеку) и женщине, которую вызвали скорую, – поделился неизвестный автор. – Огромное человеческое спасибо вам. Дай бог и на вашем пути всегда будут хорошие люди. Здоровья вам и всего хорошего – вы спасли меня.



В МУП отметили, что любой водитель «Городских маршрутов» готов сразу прийти на помощь человеку, которому вдруг станет плохо. В этот раз таковым оказался 33-летний Алексей Донской, который крутит баранку уже больше двух месяцев.



- Когда он пришёл устраиваться к нам на работу, у него не было категории «Д», и отдел кадров направил Алексея на переобучение в автошколу. 23 ноября после стажировки он приступил к работе и, как мы теперь видим, уже получил неподдельную благодарность от пассажира, – рассказали на предприятии.



На официальной странице МУП «Городские маршруты» во «ВКонтакте» опубликовали благодарность, адресованную водителю автобуса № 92. Автор пожелал сохранить анонимность. Как выяснилось, у него ухудшилось самочувствие – пришлось даже обратиться в скорую помощь.