В Улан-Удэ неравнодушный водитель автобуса пришёл на помощь пассажиру

Сидевшему в салоне человеку стало плохо
На официальной странице МУП «Городские маршруты» во «ВКонтакте» опубликовали благодарность, адресованную водителю автобуса № 92. Автор пожелал сохранить анонимность. Как выяснилось, у него ухудшилось самочувствие – пришлось даже обратиться в скорую помощь.
- Хочу передать огромное спасибо водителю муниципального автобуса № 92 (молодому человеку) и женщине, которую вызвали скорую, – поделился неизвестный автор. – Огромное человеческое спасибо вам. Дай бог и на вашем пути всегда будут хорошие люди. Здоровья вам и всего хорошего – вы спасли меня.
В МУП отметили, что любой водитель «Городских маршрутов» готов сразу прийти на помощь человеку, которому вдруг станет плохо. В этот раз таковым оказался 33-летний Алексей Донской, который крутит баранку уже больше двух месяцев.
- Когда он пришёл устраиваться к нам на работу, у него не было категории «Д», и отдел кадров направил Алексея на переобучение в автошколу. 23 ноября после стажировки он приступил к работе и, как мы теперь видим, уже получил неподдельную благодарность от пассажира, – рассказали на предприятии.
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