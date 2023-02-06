В Бурятии поздравят более 500 долгожителей

Юбиляры отметят в 2023 году 90, 95 и 100 лет



В этом году юбилейные дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 538 жителей Бурятии.



- В их числе долгожителей свыше 100 лет – 44 человека. Больше всего долгожителей проживает в г. Улан-Удэ – 21 человек. В Кабанском районе 5 жителей отметят вековой юбилей, в Кяхтинском – 4 человека. В Курумканском, Селенгинском, Тункинском – по 2 человека. Вместе с тем, поздравления со 100-летним юбилеем будут принимать 6 жителей Бичурского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Северо-Байкальского, Баргузинского районов, - отметила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики, в 2022 году в Бурятии поздравили 768 жителей с юбилейными датами. В том числе 45 жителей достигли возраста 100 лет и выше. К юбилейным дням рождения участникам Великой Отечественной войны выплачивается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей, труженикам тыла – в размере 5 тысяч рублей.

