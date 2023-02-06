Почти 16 млн рублей выделили из бюджета Бурятии на поддержку регионального радио
У жителей Бурятии сохранится возможность слушать «Радио России» с региональными вставками от ГТРК «Бурятия». Почти 16 млн рублей выделили из бюджета на поддержку регионального радио, сообщили в минтрансе республики.
- Благодаря этому у жителей Бурятии, в частности у жителей сельской местности, остаётся возможность слушать радио и получать актуальную, оперативную информацию о жизни нашей республики и страны, деятельности органов власти, социально-экономической ситуации, а также сообщения о штормовых предупреждениях гидрометцентра, оповещения по линии гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
В целом трансляцию в аналоговом формате этого радиоканала обеспечивают 63 передатчика. Радиовещание 38-ми из них ежегодно финансируется из бюджета республики.
Финансирование радио в аналоговом формате правительство Бурятии осуществляет с 2019 года. На сегодняшний день у 89% жителей республики есть возможность слушать «Радио России» с местными включениями ГТРК «Бурятия». В этом году на поддержку регионального радио выделили 15,8 млн рублей.
Жители Бурятии продолжат слушать «Радио России»
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