Бурятия примет чемпионат ДФО по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лидерство на ковре оспорят более 150 борцов Дальнего Востока



Чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе среди мужчин и женщин пройдёт в столице Бурятии с 16 по 17 февраля. 11 регионов округа, а это более 150 спортсменов, сразятся за медали турнира в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин, а также за путёвки на главный старт страны. Соревнование проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



- Республику представят 50 спортсменов, в том числе и лидеры нашей сборной: Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов, Даша Шарастепанов, Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, - сообщили в министерстве спорта РБ.



Программа соревнований



16 февраля

10:00 - Предварительные и полуфинальные встречи

17:00 – 17:30 - Торжественное открытие соревнований



17 февраля

10:00 – 16:00 - Утешительные встречи и финалы



Вход на чемпионат свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

