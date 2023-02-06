Бурятия примет чемпионат ДФО по вольной борьбе

Лидерство на ковре оспорят более 150 борцов Дальнего Востока
Чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе среди мужчин и женщин пройдёт в столице Бурятии с 16 по 17 февраля. 11 регионов округа, а это более 150 спортсменов, сразятся за медали турнира в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин, а также за путёвки на главный старт страны. Соревнование проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
- Республику представят 50 спортсменов, в том числе и лидеры нашей сборной: Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов, Даша Шарастепанов, Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, - сообщили в министерстве спорта РБ.
Программа соревнований
16 февраля
10:00 - Предварительные и полуфинальные встречи
17:00 – 17:30 - Торжественное открытие соревнований
17 февраля
10:00 – 16:00 - Утешительные встречи и финалы
Вход на чемпионат свободный.
Возрастное ограничение: 6+.
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