Напала на ребёнка: Улан-удэнцы массово жалуются на агрессивных псов

В столице Бурятии даже обнаружили целое «собачье шоссе»
От жителей бурятской столицы продолжают поступать жалобы как на беспризорных, так и на домашних собак, которые бросаются на людей. Немало таких обращений в Советском районе. На днях в местной вайбер-группе по отлову уличных псов рассказали, что агрессивное животное бегает в переулке Школьный на втором участке станции Дивизионная.
- Напала на мою дочь, когда она возвращалась домой из школы. На втором участке «Дивизки», – сообщила местная жительница.
Женщина запечатлела собаку на камеру. Родители ребятишек, которые живут в доме № 7 на улице Ермаковская, из-за своры бродячих псов даже боятся отпускать их на улицу одних.
- Наши дети ходят в школу и садик, хотят играть детской на площадке, но у них нет такой возможности. Боимся выпускать их из дома до школы и в принципе поиграть на улице, – отметили встревоженные родители, тоже заснявшие стаю собак.
А со стороны лодочной станции на левом берегу Уды обнаружили «целое собачье шоссе».
- Оно протоптано по льду на правый берег в сторону набережной. Свора крупных собак – четыре особи – лежала на левом берегу реки, – сообщили улан-удэнцы в минувшую субботу, 4 января.
Не дают четвероногие покоя и жителям микрорайона Бурвод.
- Возле магазина «Максим» у КПП на Бурводе стая собак бегает. Недавно на женщину напали, – проинформировали улан-удэнцы службу отлова.
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