В республике стартовал проект «Онкоконтроль: будь начеку!»
С 4 по 28 февраля в Бурятии объявлен проект «Онкоконтроль: будь начеку!». В субботние дни, 11 и 18 февраля во всех городских поликлиниках и центральных районных больницах пройдут дни открытых дверей в рамках проекта «Онкоконтроль: будь начеку!». В эти дни каждый желающий старше 18 лет может бесплатно пройти обследование в рамках диспансеризации.
Для удобства на сайте центра общественного здоровья и медицинской профилактики РБ размещена анкета для прохождения диспансеризации. Её можно заблаговременно заполнить и при прохождении диспансеризации в поликлинике сразу передать заполненную анкету медицинскому работнику. Это сократит время посещения поликлиники и улучшит качество заполнения анкеты, что в свою очередь позволит лучше выявить факторы риска развития заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба центра.
В поликлиниках и ЦРБ Бурятии проходят дни открытых дверей
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