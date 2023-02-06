В поликлиниках и ЦРБ Бурятии проходят дни открытых дверей

В республике стартовал проект «Онкоконтроль: будь начеку!»



С 4 по 28 февраля в Бурятии объявлен проект «Онкоконтроль: будь начеку!». В субботние дни, 11 и 18 февраля во всех городских поликлиниках и центральных районных больницах пройдут дни открытых дверей в рамках проекта «Онкоконтроль: будь начеку!». В эти дни каждый желающий старше 18 лет может бесплатно пройти обследование в рамках диспансеризации.



Для удобства на сайте центра общественного здоровья и медицинской профилактики РБ размещена анкета для прохождения диспансеризации. Её можно заблаговременно заполнить и при прохождении диспансеризации в поликлинике сразу передать заполненную анкету медицинскому работнику. Это сократит время посещения поликлиники и улучшит качество заполнения анкеты, что в свою очередь позволит лучше выявить факторы риска развития заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба центра.

