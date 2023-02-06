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В Бурятии прощаются с погибшим в ДНР бойцом ЧВК «Вагнер»

В Бурятии прощаются с погибшим в ДНР бойцом ЧВК «Вагнер»
Общество, 
У 39-летнего мужчины осталась дочь

В понедельник, 6 февраля, в Бурятии провожают в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Виталия Алексеева, погибшего 10 января во время спецоперации. Он отдал свою жизнь в боях в городе Артёмовск в Донецкой народной республике. Траурная церемония начнётся в 11:00 в тарбагатайском селе Большой Куналей, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
 
Виталий родился 21 октября 1983 года в бичурском селе Елань  и потом вместе с семьёй переехал в Большой Куналей. В 1999-м окончил девять классов местной СОШ и начал работать комбайнером в колхозе имени Ленина.

В 2003 году женился. В 2014 году окончил 11-й класс вечерней школы, а также выучился на каменщика. Затем трудился разнорабочим.

В ноябре 2022-го, находясь в Красноярске, добровольно ушёл на СВО в составе ЧВК «Вагнер». У нашего земляка имеются боевые награды. У него осталась дочь. 

- Это был смелый мужчина. Виталий – герой. Он отдал самое дорогое, что есть у человека – свою жизнь – в трудный час для родины – отметила глава сельского поселения «Большекуналейское» Галина Мальцева. 
смерть

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