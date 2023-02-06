В Улан-Удэ осуждённые побеседовали со священнослужителем

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Колонию посетил священник Георгий Иванов



Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетил настоятель храма пророка Божия Илии и председатель епархиального Отдела утверждения трезвости священник Георгий Иванов.



Священнослужитель провёл профилактическую беседу с осуждёнными на тему пьянства, пагубных последствий употребления наркотических средств.



Также после беседы в рамках «Школы подготовки осуждённых к освобождению», реализации программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, проведено занятие из общего цикла в форме групповой дискуссии с привлечением психолога, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.