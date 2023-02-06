Колонию посетил священник Георгий Иванов
Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетил настоятель храма пророка Божия Илии и председатель епархиального Отдела утверждения трезвости священник Георгий Иванов.
Священнослужитель провёл профилактическую беседу с осуждёнными на тему пьянства, пагубных последствий употребления наркотических средств.
Также после беседы в рамках «Школы подготовки осуждённых к освобождению», реализации программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, проведено занятие из общего цикла в форме групповой дискуссии с привлечением психолога, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые побеседовали со священнослужителем
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На них надели шарфики
Колонию посетил священник Георгий Иванов
Досмотр производился при внутрироссийских перевозках
В республике преимущественно без осадков
«Это большая честь для нашего коллектива» - признаётся Зоригто Саханов
Пересадочный тариф действует на маршрутах № 1, 10, 46 «а», 92 городских автобусов
На днях они заметили следы зайца и куропаток
Он появился в Прибайкальском районе
Военнослужащие выполнили нормативы по организации связи в полевых условиях
Они обратились к духу Чингисхана и хранителям Байкала
«Привет, Улан-Удэ, мы живы!» - обратились они к землякам
В республике преимущественно без осадков
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со старта соревнований
Питомцы не могут спать одновременно
Состоялась встреча ректора БГУ с генеральным секретарём Международной ассоциации монголоведения