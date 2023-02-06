06 февраля

05 февраля

Популярное

В Иркутском аэропорту досмотрено более 21 тысячи шкурок соболя

В Иркутском аэропорту досмотрено более 21 тысячи шкурок соболя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Досмотр производился при внутрироссийских перевозках

В январе 2023 года в международном аэропорту Иркутск государственными инспекторами управления Россельхознадзора проконтролировано при внутрироссийских перевозках более 21 тысячи шкурок соболя. Ценный мех отправлен в Санкт-Петербург.

Также проверено более 6,5 тонн рыбы и морепродуктов, поступивших из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского, Камчатского, Хабаровского краёв, Ленинградской и Московской областей, 560 кг корма и кормовых добавок из Челябинской области и Республики Крым.

При международных перевозках погрузку прошли 21 собака и кошка в Аргентину, Таиланд, Швейцарию, Канаду, Бразилию, Киргизию, Казахстан, Вьетнам, Израиль и Монголию, а также 6 кг мускуса (струя) кабарги в Корею. Кроме того, в Монголию потравлено более 2 миллионов куриных пищевых яиц.

На рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено 118 партий, 169 кг продукции без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов в соответствии с запретом ввоза на территорию России грузов, подлежащих ветеринарному контролю. Должностными лицами надзорного ведомства наложен 76 административный штраф, сообщили в пресс-службе управления.

Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые побеседовали со священнослужителем
В Улан-Удэ осуждённые побеседовали со священнослужителем
Общество, 06.02.2023
Колонию посетил священник Георгий Иванов
В Иркутском аэропорту досмотрено более 21 тысячи шкурок соболя
В Иркутском аэропорту досмотрено более 21 тысячи шкурок соболя
Общество, 06.02.2023
Досмотр производился при внутрироссийских перевозках
В Улан-Удэ сегодня будет тепло
В Улан-Удэ сегодня будет тепло
Общество, 06.02.2023
В республике преимущественно без осадков
Зоригто Саханов подписал важное соглашение с автозаводом
Зоригто Саханов подписал важное соглашение с автозаводом
Общество, 05.02.2023
«Это большая честь для нашего коллектива» - признаётся Зоригто Саханов
Улан-удэнцам напомнили, как действует пересадочный тариф
Улан-удэнцам напомнили, как действует пересадочный тариф
Общество, 05.02.2023
Пересадочный тариф действует на маршрутах № 1, 10, 46 «а», 92 городских автобусов
В Бурятии школьники помогают в «переписи» животных и птиц
В Бурятии школьники помогают в «переписи» животных и птиц
Общество, 05.02.2023
На днях они заметили следы зайца и куропаток
В Бурятии связисты провели радиотренировку
В Бурятии связисты провели радиотренировку
Общество, 05.02.2023
Военнослужащие выполнили нормативы по организации связи в полевых условиях
Монгольские шаманы молились за участников СВО из Бурятии
Монгольские шаманы молились за участников СВО из Бурятии
Общество, 05.02.2023
Они обратились к духу Чингисхана и хранителям Байкала
Двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена
Двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена
Общество, 05.02.2023
«Привет, Улан-Удэ, мы живы!» - обратились они к землякам
В Бурятии местами до -5 градусов
В Бурятии местами до -5 градусов
Общество, 05.02.2023
В республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ проходит чемпионат и первенство ДФО по тхэквондо ИТФ
В Улан-Удэ проходит чемпионат и первенство ДФО по тхэквондо ИТФ
Общество, 04.02.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со старта соревнований 
В Иркутской зоогалерее рассказали, когда спят животные
В Иркутской зоогалерее рассказали, когда спят животные
Общество, 04.02.2023
Питомцы не могут спать одновременно 
Бурятский госуниверситет договорился взаимных стажировках с Монголией
Бурятский госуниверситет договорился взаимных стажировках с Монголией
Общество, 04.02.2023
Состоялась встреча ректора БГУ с генеральным секретарём Международной ассоциации монголоведения 
В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме
В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме
Общество, 04.02.2023
Коммунальщики планируют вывезти более пяти тонн снега

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^