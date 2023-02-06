Досмотр производился при внутрироссийских перевозках
В январе 2023 года в международном аэропорту Иркутск государственными инспекторами управления Россельхознадзора проконтролировано при внутрироссийских перевозках более 21 тысячи шкурок соболя. Ценный мех отправлен в Санкт-Петербург.
Также проверено более 6,5 тонн рыбы и морепродуктов, поступивших из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского, Камчатского, Хабаровского краёв, Ленинградской и Московской областей, 560 кг корма и кормовых добавок из Челябинской области и Республики Крым.
При международных перевозках погрузку прошли 21 собака и кошка в Аргентину, Таиланд, Швейцарию, Канаду, Бразилию, Киргизию, Казахстан, Вьетнам, Израиль и Монголию, а также 6 кг мускуса (струя) кабарги в Корею. Кроме того, в Монголию потравлено более 2 миллионов куриных пищевых яиц.
На рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено 118 партий, 169 кг продукции без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов в соответствии с запретом ввоза на территорию России грузов, подлежащих ветеринарному контролю. Должностными лицами надзорного ведомства наложен 76 административный штраф, сообщили в пресс-службе управления.
В Иркутском аэропорту досмотрено более 21 тысячи шкурок соболя
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