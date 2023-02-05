Улан-удэнцам напомнили, как действует пересадочный тариф

Пересадочный тариф действует на маршрутах № 1, 10, 46 «а», 92 городских автобусов



Улан-удэнцам напомнили, как действует пересадочный тариф на автобусах МУП «Городские маршруты».



- Пассажир автобуса оплачивает проезд любой банковской картой, затем доезжает до пересечения с любой трамвайной линией, пересаживается в нужный трамвай, и там эту же карту прикладывает к терминалу безналичной оплаты кондуктора, - рассказали в мэрии.



Деньги с карты списываться не будут при условии, если между первой и второй оплатой прошло не больше часа. Таким образом поездка, которая могла бы обойтись в 55 рублей, будет стоить 30 рублей.



В обратном случае, если пассажир пересаживается с трамвая на автобус данных маршрутов, с карты пассажира спишется только пять рублей, как разница проездов на трамвае и автобусе.



Тариф введён на маршрутах № 1, 10, 46«а», 92 на городских автобусах.



