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Улан-удэнцам напомнили, как действует пересадочный тариф

Улан-удэнцам напомнили, как действует пересадочный тариф
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Пересадочный тариф действует на маршрутах № 1, 10, 46 «а», 92 городских автобусов

Улан-удэнцам напомнили, как действует пересадочный тариф на автобусах МУП «Городские маршруты».

- Пассажир автобуса оплачивает проезд любой банковской картой, затем доезжает до пересечения с любой трамвайной линией, пересаживается в нужный трамвай, и там эту же карту прикладывает к терминалу безналичной оплаты кондуктора, - рассказали в мэрии.

Деньги с карты списываться не будут при условии, если между первой и второй оплатой прошло не больше часа. Таким образом поездка, которая могла бы обойтись в 55 рублей, будет стоить 30 рублей.

В обратном случае, если пассажир пересаживается с трамвая на автобус данных маршрутов, с карты пассажира спишется только пять рублей, как разница проездов на трамвае и автобусе.

Тариф введён на маршрутах № 1, 10, 46«а», 92 на городских автобусах.

общественный транспорт

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