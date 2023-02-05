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В Бурятии школьники помогают в «переписи» животных и птиц

В Бурятии школьники помогают в «переписи» животных и птиц
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
На днях они заметили следы зайца и куропаток

В Бурятии продолжается зимний маршрутный учёт - перепись диких животных и птиц.

- В Бичурском районе зимний маршрутный учёт проводит государственный инспектор Бурприроднадзора Александр Бурцев. Вместо со школьниками Буйской средней школы инспектор ищет следы разных диких животных и птиц, наблюдает за их поведением и численностью. На днях ребята увидели следы зайца и куропаток, - рассказали в Бурприроднадзоре.

По словам сотрудников ведомства, такие занятия полезны для детей, это прекрасная возможность для юных натуралистов в практических условиях узнать больше о животном мире.

Зимний маршрутный учёт в Бурятии продлится до 10 марта.

школьники дикие животные

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