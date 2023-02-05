В Бурятии школьники помогают в «переписи» животных и птиц

На днях они заметили следы зайца и куропаток



В Бурятии продолжается зимний маршрутный учёт - перепись диких животных и птиц.



- В Бичурском районе зимний маршрутный учёт проводит государственный инспектор Бурприроднадзора Александр Бурцев. Вместо со школьниками Буйской средней школы инспектор ищет следы разных диких животных и птиц, наблюдает за их поведением и численностью. На днях ребята увидели следы зайца и куропаток, - рассказали в Бурприроднадзоре.



По словам сотрудников ведомства, такие занятия полезны для детей, это прекрасная возможность для юных натуралистов в практических условиях узнать больше о животном мире.



Зимний маршрутный учёт в Бурятии продлится до 10 марта.



