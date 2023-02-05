05 февраля

04 февраля

03 февраля

Популярное

В Бурятии открылся центр креативного развития «Арт Байкал»

В Бурятии открылся центр креативного развития «Арт Байкал»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Он появился в Прибайкальском районе

Центр креативного развития «Арт Байкал» открылся в Прибайкальском районе Бурятии. Он создан в селе Нестерово на территории креативного пространства «Село XXI» и «ДоброДом».

Проект является победителем президентского фонда культурных инициатив. Он призван помочь в реализации творческого потенциала сельской молодёжи и детей через возрождение народно-художественных промыслов и ремёсел, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В центре создано три арт-мастерских: мастерская шитья, дизайна и войлока «Дом Мод»; гончарная арт-мастерская «Дом Керамики» и столярная арт-мастерская «Дом Дерево».

- Видно, что здесь всё сделано с любовью и душой. Очень важно, что такие центры помогают нашим детям творчески развиваться. И в целом это сказывается положительно на развитии села и района, - отметил начальник отдела музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов министерства культуры Бурятии Бэлигто Цырендоржиев.


В арт-мастерских будут проводиться мастер-классы, образовательные мероприятия, занятия для детей и молодёжи Прибайкальского района. Планируется организация подвоза детей из сельских школ района, а также приём туристов и организованных групп городских школьников и студентов на мастер-классы выходного дня.

- Наша миссия - притянуть сюда как можно больше молодёжи, чтобы ребята приезжали и оставались. А для того, чтобы приезжали, нужны рабочие места. Креативный сектор экономики - это та сфера, которая действительно будет жить, она сейчас начинает развиваться, в том числе при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Нам удалось выиграть грант, обеспечить наши мастерские всем необходимым оборудованием и оснащением. Мы будем здесь креативить, творить и привлекать сюда молодёжь, детей не только из нашего района, но и городских школьников, туристические группы. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о нашем месте, ну а мы будем создавать крутые творческие продукты, - отметила директор Нестеровского культурно-информационного центра, автор и руководитель проекта Татьяна Черных.

Благодаря грантовой поддержке приобретено необходимое оборудование, закуплена часть материалов по строительству мастерских, предусмотрена оплата труда привлечённых мастеров, которые будут проводить занятия для детей и молодежи.

Это уже третий по счёту центр креативных индустрий, открывшийся за последнее время в Бурятии. Так, ранее на базе колледжа искусств им. Чайковского была открыта школа креативных индустрий, а при Восточно-Сибирском государственном институте культуры открыт центр прототипирования. 
дети творчество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии связисты провели радиотренировку
В Бурятии связисты провели радиотренировку
Общество, 05.02.2023
Военнослужащие выполнили нормативы по организации связи в полевых условиях
Монгольские шаманы молились за участников СВО из Бурятии
Монгольские шаманы молились за участников СВО из Бурятии
Общество, 05.02.2023
Они обратились к духу Чингисхана и хранителям Байкала
Двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена
Двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена
Общество, 05.02.2023
«Привет, Улан-Удэ, мы живы!» - обратились они к землякам
В Бурятии местами до -5 градусов
В Бурятии местами до -5 градусов
Общество, 05.02.2023
В республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ проходит чемпионат и первенство ДФО по тхэквондо ИТФ
В Улан-Удэ проходит чемпионат и первенство ДФО по тхэквондо ИТФ
Общество, 04.02.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со старта соревнований 
В Иркутской зоогалерее рассказали, когда спят животные
В Иркутской зоогалерее рассказали, когда спят животные
Общество, 04.02.2023
Питомцы не могут спать одновременно 
Бурятский госуниверситет договорился взаимных стажировках с Монголией
Бурятский госуниверситет договорился взаимных стажировках с Монголией
Общество, 04.02.2023
Состоялась встреча ректора БГУ с генеральным секретарём Международной ассоциации монголоведения 
В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме
В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме
Общество, 04.02.2023
Коммунальщики планируют вывезти более пяти тонн снега
В Бурятии продолжается «перепись» диких животных
В Бурятии продолжается «перепись» диких животных
Общество, 04.02.2023
К мероприятию подключились юные натуралисты
В Бурятии школьникам рассказали о вреде табакокурения
В Бурятии школьникам рассказали о вреде табакокурения
Общество, 04.02.2023
Профилактическую беседу провели прокуратура и полиция 
Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества
Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество, 04.02.2023
Алексей Рассадин служит в Вооружённых силах России уже 13 лет
Меркитская крепость и Тугнуйская степь зимой
Меркитская крепость и Тугнуйская степь зимой
Общество, 04.02.2023
Фотокорреспондент Байкал-Daily Сергей Тарасенко посетил памятник природы и истории — Меркитскую крепость, — и поделился снимками путешествия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^