В Бурятии открылся центр креативного развития «Арт Байкал»





Центр креативного развития «Арт Байкал» открылся в Прибайкальском районе Бурятии. Он создан в селе Нестерово на территории креативного пространства «Село XXI» и «ДоброДом».Проект является победителем президентского фонда культурных инициатив. Он призван помочь в реализации творческого потенциала сельской молодёжи и детей через возрождение народно-художественных промыслов и ремёсел, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В центре создано три арт-мастерских: мастерская шитья, дизайна и войлока «Дом Мод»; гончарная арт-мастерская «Дом Керамики» и столярная арт-мастерская «Дом Дерево».- Видно, что здесь всё сделано с любовью и душой. Очень важно, что такие центры помогают нашим детям творчески развиваться. И в целом это сказывается положительно на развитии села и района, - отметил начальник отдела музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов министерства культуры Бурятии Бэлигто Цырендоржиев.В арт-мастерских будут проводиться мастер-классы, образовательные мероприятия, занятия для детей и молодёжи Прибайкальского района. Планируется организация подвоза детей из сельских школ района, а также приём туристов и организованных групп городских школьников и студентов на мастер-классы выходного дня.- Наша миссия - притянуть сюда как можно больше молодёжи, чтобы ребята приезжали и оставались. А для того, чтобы приезжали, нужны рабочие места. Креативный сектор экономики - это та сфера, которая действительно будет жить, она сейчас начинает развиваться, в том числе при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Нам удалось выиграть грант, обеспечить наши мастерские всем необходимым оборудованием и оснащением. Мы будем здесь креативить, творить и привлекать сюда молодёжь, детей не только из нашего района, но и городских школьников, туристические группы. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о нашем месте, ну а мы будем создавать крутые творческие продукты, - отметила директор Нестеровского культурно-информационного центра, автор и руководитель проекта Татьяна Черных.Благодаря грантовой поддержке приобретено необходимое оборудование, закуплена часть материалов по строительству мастерских, предусмотрена оплата труда привлечённых мастеров, которые будут проводить занятия для детей и молодежи.Это уже третий по счёту центр креативных индустрий, открывшийся за последнее время в Бурятии. Так, ранее на базе колледжа искусств им. Чайковского была открыта школа креативных индустрий, а при Восточно-Сибирском государственном институте культуры открыт центр прототипирования.