Военнослужащие выполнили нормативы по организации связи в полевых условиях
С военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии провели комплексную радиотренировку.
- В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами. При проведении радиотренировки была проверена работа специальной аппаратуры, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.
В Бурятии связисты провели радиотренировку
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