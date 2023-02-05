В Бурятии связисты провели радиотренировку

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Военнослужащие выполнили нормативы по организации связи в полевых условиях



С военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии провели комплексную радиотренировку.



- В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами. При проведении радиотренировки была проверена работа специальной аппаратуры, - сообщили в пресс-службе ВВО.



Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.

