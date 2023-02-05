05 февраля

04 февраля

03 февраля

Популярное

В Бурятии связисты провели радиотренировку

В Бурятии связисты провели радиотренировку
Общество,  Фото:из архива
Военнослужащие выполнили нормативы по организации связи в полевых условиях

С военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии провели комплексную радиотренировку.

- В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами. При проведении радиотренировки была проверена работа специальной аппаратуры, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.
военнослужащие Восточный военный округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена
Двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена
Общество, 05.02.2023
«Привет, Улан-Удэ, мы живы!» - обратились они к землякам
В Бурятии местами до -5 градусов
В Бурятии местами до -5 градусов
Общество, 05.02.2023
В республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ проходит чемпионат и первенство ДФО по тхэквондо ИТФ
В Улан-Удэ проходит чемпионат и первенство ДФО по тхэквондо ИТФ
Общество, 04.02.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со старта соревнований 
В Иркутской зоогалерее рассказали, когда спят животные
В Иркутской зоогалерее рассказали, когда спят животные
Общество, 04.02.2023
Питомцы не могут спать одновременно 
Бурятский госуниверситет договорился взаимных стажировках с Монголией
Бурятский госуниверситет договорился взаимных стажировках с Монголией
Общество, 04.02.2023
Состоялась встреча ректора БГУ с генеральным секретарём Международной ассоциации монголоведения 
В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме
В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме
Общество, 04.02.2023
Коммунальщики планируют вывезти более пяти тонн снега
В Бурятии продолжается «перепись» диких животных
В Бурятии продолжается «перепись» диких животных
Общество, 04.02.2023
К мероприятию подключились юные натуралисты
В Бурятии школьникам рассказали о вреде табакокурения
В Бурятии школьникам рассказали о вреде табакокурения
Общество, 04.02.2023
Профилактическую беседу провели прокуратура и полиция 
Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества
Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество, 04.02.2023
Алексей Рассадин служит в Вооружённых силах России уже 13 лет
Меркитская крепость и Тугнуйская степь зимой
Меркитская крепость и Тугнуйская степь зимой
Общество, 04.02.2023
Фотокорреспондент Байкал-Daily Сергей Тарасенко посетил памятник природы и истории — Меркитскую крепость, — и поделился снимками путешествия
В Бурятии не советуют брать телефон в туалет
В Бурятии не советуют брать телефон в туалет
Общество, 04.02.2023
Это место «богато» различными возбудителями инфекций 
В Бурятии отработали действия в случае ЧС в школе
В Бурятии отработали действия в случае ЧС в школе
Общество, 04.02.2023
Прошло пожарно-тактическое занятие
В Улан-Удэ вновь покажут рок-мюзикл «Бальжан Хатан»
В Улан-Удэ вновь покажут рок-мюзикл «Бальжан Хатан»
Общество, 04.02.2023
«Бальжан Хатан» можно посмотреть 17 и 18 февраля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^