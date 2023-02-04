«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со старта соревнований
В эти выходные в Улан-Удэ проходит чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тхэквондо ИТФ. Соревнования проходят в физкультурно-спортивном комплексе в нескольких возрастных категориях: среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 14-15 лет и 16-17 лет, юношей и девушек 11-13 лет.
Соревнования собрали порядка 200 спортсменов из Хабаровского и Приморского краёв, и Амурской области. Команда Бурятии представлена в расширенном составе.
- Тхеквондо ИТР для республики Бурятия – это любимый, массовый, базовый вид спорта. У нас есть отличные результаты. Огромное количество наших жителей, наших земляков с удовольствием занимаются этим красивым и очень интересным видом спорта. Чемпионат мира Дальневосточного федерального округа – это очень знаковое, очень важное календарное соревнование, по итогам которого формируется сборная от нашего Дальневосточного округа для достойного представительства на чемпионате первенства России, которое пройдёт весной этого года, – сказал министр спорта Бурятии Иван Козырев, приветствуя участников соревнований.
Также к спортсменам обратился почётный президент федерации тхеквондо ИТФ республики Бурятия Анатолий Белоусов.
- Здесь мы с вами небольшие конкуренты, небольшие соперники. Но за ковром мы друзья. И наша главная задаче – хорошее выступление на Чемпионате ИТФ в городе Самара в апреле этого года. Пожелаю дружить, общаться, вырабатывать шикарную технику тхеквондо, - сказал Анатолий Белоусов.
В воскресенье, 5 февраля, с 9:00 до 19:00 состоятся предварительные и финальные поединки; с 12:30 до 13:30, с 17:00 до 18:00 - награждение победителей и призёров.
Вход свободный.
Возрастное ограничение - 6+
В Улан-Удэ проходит чемпионат и первенство ДФО по тхэквондо ИТФ
Общество, Фото:
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