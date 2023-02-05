В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -9,-14, местами до -5, по северу местами -16,-21.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -10,-12.
В Бурятии местами до -5 градусов
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Общество, 05.02.2023
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