Осадков ожидается меньше
По данным Бурятского гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в феврале на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. По северной половине около средних многолетних значений.
Месячное количество осадков ожидается меньше, местами около среднего многолетнего количества, по южной и средней части Байкала и южным районам – больше среднего многолетнего количества.
Завтра, 5 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -28,-33, местами по Прибайкалью и центру -10,-15, днём -9,-14, местами до -5, по северу местами -16,-21.
Февраль в Бурятии будет немного теплее обычного
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