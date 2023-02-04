В Бурятии отработали действия в случае ЧС в школе

Прошло пожарно-тактическое занятие
В селе Багдарин Баунтовского района Бурятии прошло пожарно-тактическое занятие в Багдаринской школе.
Личный состав пожарной части №14 отработали действия в случае возникновения ЧС.
- Баунтовский отряд Государственной пожарной службы напоминает жителям района о необходимости соблюдении правил пожарной безопасности, - сообщили на официальной странице района в социальной сети «ВКонтакте».
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Прошло пожарно-тактическое занятие
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