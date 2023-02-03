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«Скорая» в посёлке в Бурятии осталась с одним фельдшером

«Скорая» в посёлке в Бурятии осталась с одним фельдшером
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пункт скорой помощи перестал работать в выходные дни

Жителям посёлка Наушки в Кяхтинском районе Бурятии сообщили об изменении графика работы скорой медицинской помощ. Теперь пункт работает с 8:00 до 16:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Это известие расстроило местных жителей, что они обсуждали в местном чате, переписку из которого опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».

«Посёлок в Бурятии и его 2500 тысячи жителей решили оставить без скорой. В случае необходимости врачей придётся ждать 40 минут, пока они приедут из города, - говорится в публикации. - В ПГТ Наушки (Кяхтинский район) пора осваивать методы лечения подорожником и отварами из крапивы, потому что надеяться больше не на кого. Местная станция скорой помощи и раньше работала с 8 до 16 и только с понедельника по пятницу. Все свои болячки местным приходилось укладывать в этот график. А сейчас и вовсе, сказали, что скорой больше не будет».

«Пункт скорой не закрывается»

В свою очередь, в центральной районной больнице опровергли информацию о закрытии пункта скорой помощи. Здесь пояснили, что неудобства связаны с дефицитом кадров – остался работать только один фельдшер.

- Информирует, что пункт скорой помощи в посёлке Наушки не закрывается. В связи с кадровым дефицитом, увольнением фельдшеров по собственному желанию (остался один фельдшер), в настоящее время руководством Кяхтинской центральной районной больницы принято решение о временном переводе сотрудника на дневной режим работы, так как она одна не может работать круглосуточно. В ночное время и выходные дни обслуживание вызовов будет осуществляется фельдшерами отделение скорой помощи города Кяхта, - сообщили «Байкал-Daily» в районной больнице.

Учитывая, что в Кяхтинском районе единая служба 112, в пункте скорой помощи посёлка Наушки не предусмотрен диспетчер.
 
- Вместе с тем, сообщаем, что служба скорой медицинской помощи не является медицинским пунктом, оказывающим плановую медицинскую помощь. Пункт скорой помощи организован для оказания экстренной медицинской помощи. Для оказания плановой медицинской помощи в посёлке Наушки имеется поликлиника РЖД, куда прикреплены жители посёлка, поэтому для получения медицинской помощи рекомендуем обращаться в поликлинику РЖД, - добавили в больнице.
 
При необходимости оказания экстренной медицинской помощи здесь просят обращаться по номерам телефонов 03, 103 и 112.
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