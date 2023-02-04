В республике местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 12-15 м/с, позёмка. Температура днём -8,-13, местами до -4, по северной половине -16,-21.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -9,-11.
В Улан-Удэ днём до -11 градусов
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Общество, 04.02.2023
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