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В Улан-Удэ днём до -11 градусов

В Улан-Удэ днём до -11 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 12-15 м/с, позёмка. Температура днём -8,-13, местами до -4, по северной половине -16,-21.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -9,-11.


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