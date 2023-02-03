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В Бурятии выросли пособия и социальные выплаты

В Бурятии выросли пособия и социальные выплаты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они увеличились с 1 февраля

С 1 февраля постановлением правительства России целый более 40 выплат и пособий, в том числе детских, увеличились на 11,9%. Индексация касается выплат семьям с детьми, материнского капитала, выплат инвалидам и ветеранам. Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

- С 1 февраля в нашей стране произошла индексация 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций на 11,9%. Эта инициатива правительства Российской Федерации затронула 16 млн граждан нашей страны, в том числе и жителей Бурятии, - отметила министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.

Повышение коснулось мер социальной поддержки, которые получают граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои России, семьи с детьми - единовременное пособие при рождении ребёнка, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

- Такие меры социальной поддержки нужно не только сохранять, но и наращивать ведь все принимаемые решения по увеличению размеров мер социальной поддержки в первую очередь направлены на повышение уровня жизни граждан и доказали свою эффективность, - сказала Татьяна Быкова.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций рассчитывается исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Он устанавливается ежегодно с 1 февраля текущего года.

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