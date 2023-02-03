Он состоится 11 февраля
В год столетия со дня рождения великого советского режиссёра Леонида Гайдая иркутский «Гайдай-центр» организует диктант с цитатами из культовых картин режиссёра. Диктант пройдёт на нескольких площадках Иркутска и Москвы, а также в Улан-Удэ – в книжном магазине «Калашников».
Мероприятие начнётся 11 февраля в 15:00 с онлайн-лекции о крылатых выражениях. Дальше участников ждёт диктант. Мероприятие продлится около двух часов.
Принять участие можно бесплатно. Однако необходимо заранее зарегистрироваться, сообщает пресс-служба центра современного искусства «Залуу».
Возрастное ограничение: 12+.
Улан-Удэ присоединится к «Гайдай-диктанту»
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