В Бурятии 90-летие отметила труженица тыла

Общество, Фото: пресс-служба администрации Хоринского района

Ветеран труда 40 лет проработала в Хоринском народном суде



28 января в Бурятии поздравления с 90-летием принимала Александра Иннокентьевна Трунева. Её приехали поздравить представители Хоринского районного совета депутатов и отдела социальной защиты населения. Юбиляру передали персональные поздравления от президента России и главы Бурятии, благодарственное письмо и подарки, а также сертификат на единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей.



Александра Иннокентьевна – ветеран труда, труженик тыла, на протяжении 40 лет плодотворно трудилась в аппарате Хоринского народного суда в должности секретаря суда, судоисполнителя и заведующей канцелярией.



- Принципиальность, ответственность, порядочность, педантичность Александры Иннокентьевны способствовали тому, что Хоринский народный суд в те годы являлся одним из лучших в республике. Наравне с этим, Александра Иннокентьевна бескорыстно помогала и поддерживала тех, кто в этом нуждался, всегда с теплотой и любовью относилась к окружающим людям, которые до сих пор нуждаются в её советах, дорожат дружбой и просто искренне любят именинницу! – сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.

