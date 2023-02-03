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В Бурятии 90-летие отметила труженица тыла

В Бурятии 90-летие отметила труженица тыла
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Хоринского района
Ветеран труда 40 лет проработала в Хоринском народном суде

28 января в Бурятии поздравления с 90-летием принимала Александра Иннокентьевна Трунева. Её приехали поздравить представители Хоринского районного совета депутатов и отдела социальной защиты населения. Юбиляру передали персональные поздравления от президента России и главы Бурятии, благодарственное письмо и подарки, а также сертификат на единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей.

Александра Иннокентьевна – ветеран труда, труженик тыла, на протяжении 40 лет плодотворно трудилась в аппарате Хоринского народного суда в должности секретаря суда, судоисполнителя и заведующей канцелярией.

- Принципиальность, ответственность, порядочность, педантичность Александры Иннокентьевны способствовали тому, что Хоринский народный суд в те годы являлся одним из лучших в республике. Наравне с этим, Александра Иннокентьевна бескорыстно помогала и поддерживала тех, кто в этом нуждался, всегда с теплотой и любовью относилась к окружающим людям, которые до сих пор нуждаются в её советах, дорожат дружбой и просто искренне любят именинницу! – сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
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