В Улан-Удэ впервые пройдут окружные соревнования по универсальному бою

На ринге сойдутся около 150 спортсменов из пяти регионов ДФО



С 10 по 12 февраля в региональном центре единоборств «Патриот» в Улан-Удэ впервые пройдёт окружное первенство и чемпионат по универсальному бою в регионах ДФО.



Около 150 спортсменов из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв и Магаданской области сойдутся в состязаниях, конкуренцию им составят и спортсмены Бурятии.



- Республика Бурятия впервые в истории развития универсального боя в России примет чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа - сообщили в минспорта Бурятии.



Торжественное открытие соревнований состоится 10 февраля в 12:00. Предварительные поединки начнутся с 9 утра.



Программа соревнований:



10 февраля (дисциплина «лайт»)

09.00 - предварительные поединки по универсальному бою «лайт»;

12.00 - торжественное открытие соревнований;

13.00 - продолжение соревнований;

15.00 - полуфинальные и финальные поединки;

19.00 - награждение победителей и призёров.



11 февраля (дисциплина «классика»)

09.00 - 19.00 - предварительные поединки по универсальному бою.



12 февраля (дисциплина «классика»)

10.00 - полуфинальные поединки;

15.00 - финальные поединки;

18.00 - награждение победителей и призёров.





Возрастное ограничение 6+

