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В Улан-Удэ впервые пройдут окружные соревнования по универсальному бою

В Улан-Удэ впервые пройдут окружные соревнования по универсальному бою
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На ринге сойдутся около 150 спортсменов из пяти регионов ДФО

С 10 по 12 февраля в региональном центре единоборств «Патриот» в Улан-Удэ впервые пройдёт окружное первенство и чемпионат по универсальному бою в регионах ДФО.

Около 150 спортсменов из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв и Магаданской области сойдутся в состязаниях, конкуренцию им составят и спортсмены Бурятии.

- Республика Бурятия впервые в истории развития универсального боя в России примет чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа - сообщили в минспорта Бурятии.

Торжественное открытие соревнований состоится 10 февраля в 12:00. Предварительные поединки начнутся с 9 утра.

Программа соревнований:

10 февраля (дисциплина «лайт»)
09.00 - предварительные поединки по универсальному бою «лайт»;
12.00 - торжественное открытие соревнований;
13.00 - продолжение соревнований;
15.00 - полуфинальные и финальные поединки;
19.00 - награждение победителей и призёров.

11 февраля (дисциплина «классика»)
09.00 - 19.00 - предварительные поединки по универсальному бою.

12 февраля (дисциплина «классика»)
10.00 - полуфинальные поединки;
15.00 - финальные поединки;
18.00 - награждение победителей и призёров.


Возрастное ограничение 6+ 
спорт универсальный бой

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