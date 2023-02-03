В Иркутске станцуют «Сагаалганай Ёхор»

В областном центре отметят праздник Белого месяца
С середины февраля в Иркутской области стартуют мероприятия, посвящённые празднованию Сагаалгана. 14 февраля в Иркутске пройдёт традиционная пресс-конференция, посвящённая празднику Белого месяца. В ней примут участие представители министерства культуры области, Буддийской традиционной Сангхи России, местной религиозной организации шаманов «Байкал». Заявки для желающих принять участие можно отправлять на электронную почту: [email protected]
19 февраля состоятся обряды очищения, проводимые накануне начала Белого месяца. Их проведут в Иркутском дацане и в местной религиозной организации шаманов «Байкал».
21 февраля, в первый день Белого Месяца, пройдут несколько мероприятий. В этот день стартует онлайн-конкурс благопожеланий на бурятском языке «Амаршалнаб буряадаа» (0+). Для участия в нём нужно снять оригинальное видеопоздравление или традиционное семейное благопожелание, опубликовать на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #амаршалнаббуряадаа и отметить аккаунт @news_etno. Итоги конкурса будут подведены 10 марта.
В 16:00 на площади перед дворцом спорта «Труд» в Иркутске пройдёт ставший уже традиционным флешмоб «Сагаалганай Ёхор» (0+). Участников ждёт праздничная программа с конкурсами и призами. Кульминацией праздника станет общий ёхор, в котором примут участие все желающие.
В ТЮЗ имени А.В. Вампилова состоится праздничный концерт «Здравствуй, Белый Месяц!» ансамбля песни и танца «Улаалзай» (0+). В программе: песни и танцы, а также выступления гостей концерта – звёзд бурятской сцены.
1 марта в селе Одинск Ангарского района будет проведён «Детский Сагаалган». Гости праздника познакомятся с бурятской культурой, научатся танцевать национальный танец «Ёхор», примут участие в увлекательных конкурсах и квизе. Там же состоятся мастер-классы по изготовлению бурятского сувенира и приготовлению традиционного бурятского блюда «Буузы».
6 марта будут подведены итоги детского онлайн-конкурса чтецов «Би бэрхэб!» (0+). Приём заявок уже открыт. К участию приглашаются дети дошкольного и младшего школьного возраста. Им необходимо записать видео с исполнением произведения бурятского поэта или писателя на бурятском языке и прислать в центр культуры коренных народов Прибайкалья. Тема может быть любая. Заявки принимаются до 27 февраля.
18 марта состоится гала-концерт, посвящённый празднованию Сагаалгана в музыкальном театре имени Н.М. Загурского (6+). Гостей ожидает программа в исполнении известных артистов. Приглашёнными участниками будут солисты Бурятского театра оперы и балета Билигма Ринчинова, Мунхзул Намхай, звёзды бурятской эстрады Сэсэг Аюшеева, Тимур Болотов и юмористический дуэт «Шарбин». Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
В Иркутске станцуют «Сагаалганай Ёхор»
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