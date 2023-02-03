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В ходе спецоперации погиб лесной пожарный из Бурятии

В ходе спецоперации погиб лесной пожарный из Бурятии
Общество, 
Сергей Усманов попал под частичную мобилизацию в сентябре

Стало известно о гибели в ходе спецоперации 45-летнего уроженца Бурятии Усманова Сергея Камельевича. Он погиб 26 января в ходе спецоперации на Украине, сообщается «Баргузин-инфо».

Сергей Камельевич родился 17 декабря 1977 года. Учился в Баргузинской средней школе. В 1995 году окончил среднее профессиональное техническое училище в селе Могойто Курумканского района.

В том же году был призван на срочную службу, которую проходил в Приангурске Читинской области.

После армии с 1999 года работал десантником в Баргузинской авиационной и наземной охране лесов.

С 2000 по 2020 гг трудился парашютистом-пожарным в Баргузинской авиационной и наземной охране лесов. Был ответственным, исполнительным, добросовестным работником.

Проявлял героизм и смекалку при тушении сложных лесных пожаров. Награждался почётными грамотами, благодарственными письмами.

В 2020 году ушёл на пенсию по выслуге лет.

22 сентября 2022 года был призван по частичной мобилизации.

Гвардии рядовой Сергей Усманов Сергей при выполнении специальных задач получил ранение, выполняя боевое задание. Был тяжело ранен и умер 26 января в селе Никольское.

Сергей увлекался рыбалкой, занимался строительством, был настоящим хозяином. Был добрым, отзывчивым, скромным и любящим отцом и сыном. У Сергея остались мама, дети.

Прощальный митинг с Сергеем состоится 5 февраля в 14 часов на центральной площади села Баргузин. 
смерть

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