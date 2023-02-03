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10-летняя монголка стала чемпионкой мира по зимнему плаванию

10-летняя монголка стала чемпионкой мира по зимнему плаванию
Общество,  Фото:скриншот
Спортсменка выиграла «золото» на дистанции 50 метров брассом

В Словении завершился чемпионат мира по зимнему плаванию. В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 31 страны.

Золотым призёром чемпионата в заплыве на 50 метров брассом стала 10-летняя монголка М. Цэнгуун. Юная спортсменка стала первой чемпионкой мира по зимнему плаванию в истории Монголии. Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», температура воды в озере, где проходили соревнования, не превышала +5 градусов.

Кроме этого, тренер юной пловчихи, мастер спорта международного класса Ш. Даваадорж завоевал на соревнованиях две серебряные и три бронзовые медали.
Монголия зимнее плавание спорт плавание чемпионат мира

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