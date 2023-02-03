Спортсменка выиграла «золото» на дистанции 50 метров брассом
В Словении завершился чемпионат мира по зимнему плаванию. В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 31 страны.
Золотым призёром чемпионата в заплыве на 50 метров брассом стала 10-летняя монголка М. Цэнгуун. Юная спортсменка стала первой чемпионкой мира по зимнему плаванию в истории Монголии. Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», температура воды в озере, где проходили соревнования, не превышала +5 градусов.
Кроме этого, тренер юной пловчихи, мастер спорта международного класса Ш. Даваадорж завоевал на соревнованиях две серебряные и три бронзовые медали.
10-летняя монголка стала чемпионкой мира по зимнему плаванию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике пройдёт гала-концерт и церемония награждения конкурса «Баатар. Дангина»
Здание восстанавливали по архивным фотографиям, которые сохранились благодаря посещению цесаревича Николая II. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с открытия
Спортсменка выиграла «золото» на дистанции 50 метров брассом
Медики скорректировали аномалию развития почки
Экспозиция посвящена матерям юных художников
Для детей, рождённых после 1 января 2020 года, он составил более 232 тысяч рублей
Новый проект объединит студентов, желающих донести до окружающих интересное и важное
В республике прошли всероссийские соревнования «Кэс-Баскет»
Основные мероприятия состоятся в июне
Люди заявили, что её совсем не подсыпают
Лучшие юные художники получат подарки
Ветеран труда 40 лет проработала в Хоринском народном суде
Пункт скорой помощи перестал работать в выходные дни
В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов Сибири
Сборная республики везёт медали сразу нескольких турниров