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Организации Бурятии могут побороться за президентские гранты

Организации Бурятии могут побороться за президентские гранты
Общество, 
Заявки на участие можно подать до 15 марта

В России стартовал конкурс президентских грантов. Заявки можно подать до 15 марта. В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, зарегистрированные не позднее 15 сентября 2022 года (при запросе гранта более 500 тысяч рублей – 15 марта 2022 года) и не имеющие органов власти в составе учредителей, сообщается на сайте конкурса.

Заявки на участие можно подать до 15 марта текущего года на сайте президентскиегранты.рф в электронном виде. Лучшие проекты будут определены до 16 июня, а финансирование поддержанных проектов начнется с 1 июля.

Гранты можно подать по таким направлениям, как социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; сохранение исторической памяти; охрана окружающей среды и защита животных и многое другое.

Подготовить заявку на конкурс также поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию. Он доступен на сайте фонда в разделе «Обучение».

Подробнее о конкурсе на президентскиегранты.рф.

Фонд президентских грантов является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в Российской Федерации с 3 апреля 2017 года.


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