В Улан-Удэ с одной улицы на ночь вывезли 40 КамАзов снега

Его собрали с дороги протяжённостью 420 метров
Минувшей ночью с улицы Заиграевская в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ вывезли 410 кубометров снега, или порядка четырёх десятков КамАЗов. Чтобы собрать его с участка дороги протяжённостью 420 метров, пришлось задействовать грейдер, лаповый снегопогрузчик, тракторы-щётки и большегрузные машины, сообщили в городском комбинате по благоустройству
Кроме того, с помощью грейдера срезали снежные накаты на улицах Мунгонова, Камова, Краснодонская и Балдынова. После там прошлись два трактора-щётки, которые подмели проезжую часть и подбили снег к прибордюрной части дорог для последующего вывоза.
В Железнодорожном районе ночью убрали снежные накаты на улице Жуковского. Мини-тракторы очистили тротуары на Ключевской, Терешковой, бульваре Карла Маркса, также на Арбате, у Мемориала Победы и площади Советов.
Весь день 3 февраля сотрудники КБУ будут вывозить снег с улиц на Мясокомбинате, в Зверосовхозе, с улиц Жердева, Дундича, Амагаева, Мунгонова и Камова и с Шефского подъёма. За подсыпку и уборку придомовых территорий и участков в ДНТ и СНТ отвечают управляющие компании, ТСЖ и собственники зданий.
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