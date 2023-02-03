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В Забайкалье увеличился размер регионального маткапитала

В Забайкалье увеличился размер регионального маткапитала
Общество,  Фото:pixabay.com
Для детей, рождённых после 1 января 2020 года, он составил более 232 тысяч рублей

С 1 февраля в Забайкалье увеличился размер регионального материнского (семейного) капитала на второго ребёнка, который составляет 30% от федерального маткапитала.

- В этом году размер регионального маткапитала на детей, рождённых после 1 января 2020 года, составляет 232 688 рублей. Соответственно, на ребёнка, рождённого в 2019 году – 176 084 рубля. Это связано с увеличением федерального маткапитала, - отметил министр труда и социальной защиты населения региона Дмитрий Семёнов.

Данная мера поддержки предоставляется однократно без учёта доходов семьи. Воспользоваться ей могут женщины при рождении (усыновлении) второго ребёнка после 2018 года. Либо отцы, являющиеся единственным усыновителем второго ребёнка, рождённого после 2018 года.

Родители могут направить выплату на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Оформить господдержку можно в офисах МФЦ или отделах социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, с 1 февраля текущего года федеральный маткапитал, предоставляемый Социальным фондом России, увеличился на 11,9%. Таким образом, выплата на первого ребёнка составляет 586 946 рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребёнка – 775 628 рублей, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.

Забайкальский край дети материнский капитал

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