Для детей, рождённых после 1 января 2020 года, он составил более 232 тысяч рублей
С 1 февраля в Забайкалье увеличился размер регионального материнского (семейного) капитала на второго ребёнка, который составляет 30% от федерального маткапитала.
- В этом году размер регионального маткапитала на детей, рождённых после 1 января 2020 года, составляет 232 688 рублей. Соответственно, на ребёнка, рождённого в 2019 году – 176 084 рубля. Это связано с увеличением федерального маткапитала, - отметил министр труда и социальной защиты населения региона Дмитрий Семёнов.
Данная мера поддержки предоставляется однократно без учёта доходов семьи. Воспользоваться ей могут женщины при рождении (усыновлении) второго ребёнка после 2018 года. Либо отцы, являющиеся единственным усыновителем второго ребёнка, рождённого после 2018 года.
Родители могут направить выплату на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Оформить господдержку можно в офисах МФЦ или отделах социальной защиты населения по месту жительства.
Напомним, с 1 февраля текущего года федеральный маткапитал, предоставляемый Социальным фондом России, увеличился на 11,9%. Таким образом, выплата на первого ребёнка составляет 586 946 рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребёнка – 775 628 рублей, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.
В Забайкалье увеличился размер регионального маткапитала
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике прошли всероссийские соревнования «Кэс-Баскет»
Основные мероприятия состоятся в июне
Люди заявили, что её совсем не подсыпают
Лучшие юные художники получат подарки
Ветеран труда 40 лет проработала в Хоринском народном суде
Пункт скорой помощи перестал работать в выходные дни
В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов Сибири
Сборная республики везёт медали сразу нескольких турниров
Малыша назвали Сультимом
Мария Ивановна Филиппова живёт в Джидинском районе
Её даже проверили в лаборатории судебной экспертизы
Они увеличились с 1 февраля
Составлено три протокола о нарушении правил содержания и выгула домашних животных
Это связано с празднованием Нового года по лунному календарю
На ринге сойдутся около 150 спортсменов из пяти регионов ДФО