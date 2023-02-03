В Улан-Удэ проведут мастер-класс по празднованию Сагаалгана

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В Национальной библиотеке Бурятии пройдёт мастер-класс «Традиции бурятского народа: празднование «Белого месяца». Его проведёт творческий коллектив «Аза Хүсэл» («Благопожелание»).- Гости мероприятия узнают о том, как жители Бурятии встречали Новый год до принятия буддизма, а также множество интересных фактов об истории Сагаалгана – праздника Белого месяца. Прозвучат народные песни и благопожелания на бурятском языке, - рассказали организаторы мероприятия.Мероприятие пройдёт в интерактивном формате. Вместе с гостями артисты разучат народный танец ёхор, исполнят праздничные песни на бурятском языке, а также познакомят посетителей с правилами оформления хадаков и подачи белой пищи для праздничного стола.Мастер-классы состоятся 28 февраля и 15 марта в 14:00 в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки.