В Улан-Удэ здание детсада переделывают под детскую школу искусств









В здании уже отремонтировали кровлю, систему вентиляции, систему отопления, электросети, провели отделочные работы. Закупается новая мебель и оборудование.



Накануне рабочая комиссия администрации города проверила ход ремонтных работ, указала подрядчикам на недочёты.



После того, как все работы завершатся, состоится долгожданное открытие филиала. Ориентировочно это произойдёт в апреле 2023 года.



Ранее филиал школы искусств размещался на 220 кв.м. в объединённых четырех квартирах, где музыкой и живописью занимались 56 детей.

В здании уже отремонтировали кровлю, систему вентиляции, систему отопления, электросети, провели отделочные работы. Закупается новая мебель и оборудование.Накануне рабочая комиссия администрации города проверила ход ремонтных работ, указала подрядчикам на недочёты.После того, как все работы завершатся, состоится долгожданное открытие филиала. Ориентировочно это произойдёт в апреле 2023 года.Ранее филиал школы искусств размещался на 220 кв.м. в объединённых четырех квартирах, где музыкой и живописью занимались 56 детей.









В микрорайоне Звёздный в Улан-Удэ продолжается ремонт здания будущей детской школы искусств №10 площадью более 1150 квадратных метров.- Раньше здание школы искусств № 10 было детским садом министерства обороны России. В прошлом году здание передали городу Улан-Удэ. Здание нуждалось в капитальном ремонте. На ремонт и оборудование школы искусств администрация города выделила около 40 млн рублей, - сообщили в пресс-службе мэрии.