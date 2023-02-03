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В Улан-Удэ здание детсада переделывают под детскую школу искусств

В Улан-Удэ здание детсада переделывают под детскую школу искусств
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Обновлённое здание откроют в апреле

В микрорайоне Звёздный в Улан-Удэ продолжается ремонт здания будущей детской школы искусств №10 площадью более 1150 квадратных метров.

- Раньше здание школы искусств № 10 было детским садом министерства обороны России. В прошлом году здание передали городу Улан-Удэ. Здание нуждалось в капитальном ремонте. На ремонт и оборудование школы искусств администрация города выделила около 40 млн рублей, - сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В здании уже отремонтировали кровлю, систему вентиляции, систему отопления, электросети, провели отделочные работы. Закупается новая мебель и оборудование.

Накануне рабочая комиссия администрации города проверила ход ремонтных работ, указала подрядчикам на недочёты.

После того, как все работы завершатся, состоится долгожданное открытие филиала. Ориентировочно это произойдёт в апреле 2023 года.

Ранее филиал школы искусств размещался на 220 кв.м. в объединённых четырех квартирах, где музыкой и живописью занимались 56 детей. 


школа искусств

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