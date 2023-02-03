03 февраля

02 февраля

Популярное

В Бурятии определят лучших чтецов благопожеланий

В Бурятии определят лучших чтецов благопожеланий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители получат 10 тысяч рублей

В Бурятии знатоков бурятского фольклора приглашают принять участие в IV турнире мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». В конкурсе может принять участие любой желающий, владеющий бурятским языком.

Участникам турнира предстоят состязания по двум номинациям: «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания») и «Магтаал, соло» («Ода, восхваления»). Для участия в словесном поединке конкурсанту нужно подготовить видеозапись выступления, текстовый материал, заполнить анкету и прислать организаторам до 15 февраля.

Обладатель гран-при – лучший чтец благопожеланий или восхвалений – получит денежный приз в размере 10 тысяч рублей. Выступление и награждение лучших исполнителей состоится на республиканском празднике «Сагаалган–2023» 21 февраля в физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ.

По итогам турнира планируется издать сборник с лучшими образцами малых форм устного народного творчества бурятского фольклора. Турнир проходит в рамках празднования бурятского народного праздника «Сагаалган» и столетия Республики Бурятия, сообщает республиканский центр народного творчества. Положение о конкурсе можно найти на сайте центра.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия конкурс бурятский язык фольклор Сагаалган

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутск примет чемпионат Сибири по киокусинкай
Иркутск примет чемпионат Сибири по киокусинкай
Общество, 03.02.2023
По результатам будут сформированы команды для участия во всероссийских соревнованиях
Семья из Забайкалья называет своих детей на букву «А»
Семья из Забайкалья называет своих детей на букву «А»
Общество, 03.02.2023
У родителей из Шелопугинского района четверо детей
В Иркутске станцуют «Сагаалганай Ёхор»
В Иркутске станцуют «Сагаалганай Ёхор»
Общество, 03.02.2023
В областном центре отметят праздник Белого месяца
Бурятские ювелиры готовят короны красавицам-дангинам
Бурятские ювелиры готовят короны красавицам-дангинам
Общество, 03.02.2023
В республике пройдёт гала-концерт и церемония награждения конкурса «Баатар. Дангина»
В Улан-Удэ после реконструкции открылся Музей истории города
В Улан-Удэ после реконструкции открылся Музей истории города
Общество, 03.02.2023
Здание восстанавливали по архивным фотографиям, которые сохранились благодаря посещению цесаревича Николая II. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с открытия
10-летняя монголка стала чемпионкой мира по зимнему плаванию
10-летняя монголка стала чемпионкой мира по зимнему плаванию
Общество, 03.02.2023
Спортсменка выиграла «золото» на дистанции 50 метров брассом
Иркутские врачи впервые провели редкую операцию у новорождённого
Иркутские врачи впервые провели редкую операцию у новорождённого
Общество, 03.02.2023
Медики скорректировали аномалию развития почки
В Улан-Удэ открылась выставка «Красота живёт повсюду»
В Улан-Удэ открылась выставка «Красота живёт повсюду»
Общество, 03.02.2023
Экспозиция посвящена матерям юных художников
В Забайкалье увеличился размер регионального маткапитала
В Забайкалье увеличился размер регионального маткапитала
Общество, 03.02.2023
Для детей, рождённых после 1 января 2020 года, он составил более 232 тысяч рублей
В Бурятии создают молодёжный медиацентр
В Бурятии создают молодёжный медиацентр
Общество, 03.02.2023
Новый проект объединит студентов, желающих донести до окружающих интересное и важное
В Бурятии определили лучшие баскетбольные команды
В Бурятии определили лучшие баскетбольные команды
Общество, 03.02.2023
В республике прошли всероссийские соревнования «Кэс-Баскет»
В Улан-Удэ отметят юбилей Железнодорожного района
В Улан-Удэ отметят юбилей Железнодорожного района
Общество, 03.02.2023
Основные мероприятия состоятся в июне
В Улан-Удэ стартовал онлайн-конкурс «Символ года»
В Улан-Удэ стартовал онлайн-конкурс «Символ года»
Общество, 03.02.2023
Лучшие юные художники получат подарки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^