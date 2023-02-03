Победители получат 10 тысяч рублей
В Бурятии знатоков бурятского фольклора приглашают принять участие в IV турнире мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». В конкурсе может принять участие любой желающий, владеющий бурятским языком.
Участникам турнира предстоят состязания по двум номинациям: «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания») и «Магтаал, соло» («Ода, восхваления»). Для участия в словесном поединке конкурсанту нужно подготовить видеозапись выступления, текстовый материал, заполнить анкету и прислать организаторам до 15 февраля.
Обладатель гран-при – лучший чтец благопожеланий или восхвалений – получит денежный приз в размере 10 тысяч рублей. Выступление и награждение лучших исполнителей состоится на республиканском празднике «Сагаалган–2023» 21 февраля в физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ.
По итогам турнира планируется издать сборник с лучшими образцами малых форм устного народного творчества бурятского фольклора. Турнир проходит в рамках празднования бурятского народного праздника «Сагаалган» и столетия Республики Бурятия, сообщает республиканский центр народного творчества. Положение о конкурсе можно найти на сайте центра.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии определят лучших чтецов благопожеланий
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