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Молодёжь Бурятии приглашают стать вожатыми детского центра «Океан»

Молодёжь Бурятии приглашают стать вожатыми детского центра «Океан»
Общество,  Фото:ВДЦ "Океан"
Приём заявок на обучение продлится до 25 февраля

Молодых жителей Бурятии в возрасте от 18 до 25 лет приглашают на обучение в школу подготовки вожатых (ШПВ) от всероссийского детского центра «Океан» (Владивосток).

Прием заявок в новый набор школы подготовки вожатых продлится до 25 февраля.

- Мы ждём юношей и девушек, которые готовы зажигать детские сердца и создавать новые страницы в истории всероссийского детского центра. Стать вожатым «Океана» – это открыть для себя путь к успешной карьере, множеству встреч с интересными людьми, принять участие в мероприятиях всероссийского и международного масштабов, - сообщается на сайте детского центра.

Чтобы присоединиться к команде вожатского отряда, нужно отправить заполненную анкету с фотографией на электронную почту [email protected]

Занятия на курсе начнутся 9 марта. Заезд на весеннюю школу подготовки вожатых осуществляется с 6 по 8 марта.

Слушателю, обучающемуся в ШПВ, выплачивается стипендия, а также предоставляется общежитие (проживание по 2-3 человека) и питание с дотацией 70%.

После обучения будет проводится экзамен. По итогам успешного прохождения аттестации в виде квалификационного экзамена с кандидатом заключается трудовой договор сроком на один год.


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