Приём заявок на обучение продлится до 25 февраля
Молодых жителей Бурятии в возрасте от 18 до 25 лет приглашают на обучение в школу подготовки вожатых (ШПВ) от всероссийского детского центра «Океан» (Владивосток).
Прием заявок в новый набор школы подготовки вожатых продлится до 25 февраля.
- Мы ждём юношей и девушек, которые готовы зажигать детские сердца и создавать новые страницы в истории всероссийского детского центра. Стать вожатым «Океана» – это открыть для себя путь к успешной карьере, множеству встреч с интересными людьми, принять участие в мероприятиях всероссийского и международного масштабов, - сообщается на сайте детского центра.
Чтобы присоединиться к команде вожатского отряда, нужно отправить заполненную анкету с фотографией на электронную почту [email protected]
Занятия на курсе начнутся 9 марта. Заезд на весеннюю школу подготовки вожатых осуществляется с 6 по 8 марта.
Слушателю, обучающемуся в ШПВ, выплачивается стипендия, а также предоставляется общежитие (проживание по 2-3 человека) и питание с дотацией 70%.
После обучения будет проводится экзамен. По итогам успешного прохождения аттестации в виде квалификационного экзамена с кандидатом заключается трудовой договор сроком на один год.
Молодёжь Бурятии приглашают стать вожатыми детского центра «Океан»
Общество, Фото:
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