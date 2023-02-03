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В пригороде Улан-Удэ автомобилисты ездят по смертельно опасной дороге

В пригороде Улан-Удэ автомобилисты ездят по смертельно опасной дороге
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Люди заявили, что её совсем не подсыпают

Жители пригородного тарбагатайского села Нижний Саянтуй массово жалуются на состояние местной дороги. По их словам, трассу расчистили от снега, а вот подсыпать забыли.
 
- Сильный гололёд. Отсыпка вообще не производится. Ехать страшно. Асфальта нет. Там же ходят школьный автобус и маршрутки. Это очень опасно, – рассказала одна из жительниц Нижнего Саянтуя.


По этому же поводу обратилась в местный вайбер-чат «Тарбагатай-инфо.24/7» ещё одна сельчанка.

- Невозможно в горки подняться и на повороте в школу очень скользко. А на пешеходном переходе, где дети с занятий идут, даже «лежачий полицейский» не помогает – машина сама едет. Ждут, пока что-то произойдёт? – недоумевает она.

Подсыпать просят и железнодорожный переезд в Вахмистрово. Руководитель дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Тарбагатайского района Наталья Соболева пояснила, что спецтехника – КамАЗ КДМ – сейчас находится на техобслуживании. «В ближайшее время, как только заберём машину, сразу подсыпем», – заверила она. 
дороги

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