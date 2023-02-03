В пригороде Улан-Удэ автомобилисты ездят по смертельно опасной дороге

Люди заявили, что её совсем не подсыпают
Жители пригородного тарбагатайского села Нижний Саянтуй массово жалуются на состояние местной дороги. По их словам, трассу расчистили от снега, а вот подсыпать забыли.
- Сильный гололёд. Отсыпка вообще не производится. Ехать страшно. Асфальта нет. Там же ходят школьный автобус и маршрутки. Это очень опасно, – рассказала одна из жительниц Нижнего Саянтуя.
По этому же поводу обратилась в местный вайбер-чат «Тарбагатай-инфо.24/7» ещё одна сельчанка.
- Невозможно в горки подняться и на повороте в школу очень скользко. А на пешеходном переходе, где дети с занятий идут, даже «лежачий полицейский» не помогает – машина сама едет. Ждут, пока что-то произойдёт? – недоумевает она.
Подсыпать просят и железнодорожный переезд в Вахмистрово. Руководитель дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Тарбагатайского района Наталья Соболева пояснила, что спецтехника – КамАЗ КДМ – сейчас находится на техобслуживании. «В ближайшее время, как только заберём машину, сразу подсыпем», – заверила она.
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