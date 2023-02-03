В Иркутске стартовал чемпионат по универсальному бою

Общество, Фото: федерация универсального боя СФО

В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов Сибири



В Иркутске, в спорткомплексе «Байкал-Арена» 3 февраля стартовали чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по универсальному бою. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского, Алтайского краёв и других регионов.



Как рассказал главный судья соревнований Вадим Чупин, Иркутская область выставит два состава. В первый вошли бойцы, победившие и занявшие вторые места на чемпионате и первенстве области. Во втором составе – спортсмены, занявшие третьи и четвертые места. Всего Прибайкалье представят более 150 бойцов. Соревноваться участники будут в двоеборье: это полоса препятствий и поединок на ринге после прохождения полосы.



По результатам чемпионата и первенства Сибири состоится отбор кандидатов в сборные команды для участия во всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Программа соревнований:



3 февраля, дисциплина «Лайт»

11:30 – Торжественное открытие соревнований

12:00 – Предварительные поединки по универсальному бою

15:00 – Полуфинальные и финальные поединки

18.00 – Награждение победителей и призёров



4 февраля, дисциплина «Классика» (дети 12-13 лет, юноши, юниоры, взрослые)

10:00 – Предварительные поединки



5 февраля

10:00 – Продолжение предварительных поединков, полуфинальные поединки

16:00 – Финальные поединки

18:00 – Награждение победителей и призёров



Возрастное ограничение: 12+.

