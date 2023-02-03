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В Иркутске стартовал чемпионат по универсальному бою

В Иркутске стартовал чемпионат по универсальному бою
Общество,  Фото:федерация универсального боя СФО
В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов Сибири

В Иркутске, в спорткомплексе «Байкал-Арена» 3 февраля стартовали чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по универсальному бою. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского, Алтайского краёв и других регионов.

Как рассказал главный судья соревнований Вадим Чупин, Иркутская область выставит два состава. В первый вошли бойцы, победившие и занявшие вторые места на чемпионате и первенстве области. Во втором составе – спортсмены, занявшие третьи и четвертые места. Всего Прибайкалье представят более 150 бойцов. Соревноваться участники будут в двоеборье: это полоса препятствий и поединок на ринге после прохождения полосы.

По результатам чемпионата и первенства Сибири состоится отбор кандидатов в сборные команды для участия во всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Программа соревнований:

3 февраля, дисциплина «Лайт»
11:30 – Торжественное открытие соревнований
12:00 – Предварительные поединки по универсальному бою
15:00 – Полуфинальные и финальные поединки
18.00 – Награждение победителей и призёров

4 февраля, дисциплина «Классика» (дети 12-13 лет, юноши, юниоры, взрослые)
10:00 – Предварительные поединки

5 февраля
10:00 – Продолжение предварительных поединков, полуфинальные поединки
16:00 – Финальные поединки
18:00 – Награждение победителей и призёров

Возрастное ограничение: 12+.
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