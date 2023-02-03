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В Иркутской зоогалерее показали, как еноты обследуют новый вольер

В Иркутской зоогалерее показали, как еноты обследуют новый вольер
Общество, 
Зверьков временно переселили

В Иркутской зоогалерее еноты обследуют новый вольер. Здесь готовятся к очередной весенней перестройке, для которой требуются определённые переселения.

- Дом енотов попал под реконструкцию, и теперь их нужно искать в ряду филинов и сов. Но это временная мера, хотя новый вольер не хуже и не меньше старого. А будет ещё лучше, больше и удобнее, - сообщили сотрудники зоогалереи.

Здесь с нетерпением ждут весну. 

дикие животные зоопарк

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