В Иркутской зоогалерее показали, как еноты обследуют новый вольер

Зверьков временно переселили
В Иркутской зоогалерее еноты обследуют новый вольер. Здесь готовятся к очередной весенней перестройке, для которой требуются определённые переселения.
- Дом енотов попал под реконструкцию, и теперь их нужно искать в ряду филинов и сов. Но это временная мера, хотя новый вольер не хуже и не меньше старого. А будет ещё лучше, больше и удобнее, - сообщили сотрудники зоогалереи.
Здесь с нетерпением ждут весну.
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