Экспедиция «Славы героев будем достойны» приурочат к 80-летию освобождения города Витебск
Молодёжную историко-мемориальную экспедицию «Славы героев будем достойны», посвящённую дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову, проведут в июне 2024 года. Иркутск планирует к ней присоединиться. Эти и другие мероприятия обсудили на видеоконференции в честь 120-летия со дня рождения генерала армии, уроженца Иркутской области. Участие в ней приняли представители государственной думы РФ, мэрии областного центра, иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества, Витебского городского исполнительного комитета, научной общественности, музеев, учебных заведений, молодёжных и ветеранских организаций из Москвы, Истры, Калининграда, Республики Беларусь, Иркутска и Шелехова.
– В следующем году исполнится 80 лет со дня освобождения Витебск. Генерал Белобородов сыграл одну из ключевых ролей в Витебско-Оршанской операции. Иркутск всегда чтит память великих людей. И мы готовы подключить все ресурсы, чтобы достойно отметить знаменательные даты, - отметил председатель иркутского регионального отделения РВИО Андрей Южаков.
В 2024 году экспедицию «Славы героев будем достойны» приурочат к 80-летию освобождения города Витебска от немецко-фашистских захватчиков 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта генерала Афанасия Белобородова. В этом году создадут организационный комитет по подготовке проекта и разработке маршрута, который пройдёт по знаковым местам. Также в феврале следующего года проведут научно-практическую конференцию.
В ходе онлайн-встречи участники вспомнили биографию Героя Советского Союза и обсудили его роль в истории страны. С докладами выступили учащиеся московских школ №№ 1286, 1507, 1564 и представители ветеранских организаций, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск присоединится к экспедиции, посвящённой Герою Советского Союза
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