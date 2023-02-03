В Бурятии ветеран труда отметила 85-летие





Ветерана труда Российской Федерации, жительница посёлка Усть-Баргузин Ирина Никаноровна Суркова отметила 30 января 85-летний юбилейИраида Никаноровна родилась 30 января 1938 года в городе Ораниенбаум (ныне город Ломоносов) Ленинградской области. После окончания 10 классов поступила в кооперативный техникум на мастера хлебопечения.В 1958 году вышла замуж за Владимира Сергеевича Суркова. В 1960 году они переехали в Усть-Баргузин, где Ираида Никаноровна устроилась на работу на сплав, затем машинисткой в леспромхоз. В 1967-1968 гг. выучилась на бухгалтера и работала в ЦРММ, в колхозе «Байкалец» в отделе кадров, в кассе. С 1973 года перешла работать в Сбербанк, откуда и ушла на заслуженный отдых.Вместе с мужем они вырастили и воспитали двух сыновей. Сейчас уже есть две внучки и три правнучки.Юбиляршу поздравил и вручил ей грамоту глава Баргузинского района Михаил Мишурин.- Ваш юбилей – очередное доказательство того, что 85 лет – вовсе не преклонный возраст. Низкий поклон вам за ту сложную жизнь, по которой вы прошли достойно, во время которой вы трудились во благо будущего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия! С юбилеем, Ираида Никаноровна!!! – написал глава района на своей странице.