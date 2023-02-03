Лучшие юные художники получат подарки
В преддверии празднования Сагаалгана в Улан-Удэ объявлен онлайн-конкурс детских рисунков «Символ года». К участию приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет, проживающие в столице Бурятии.
Юным участникам необходимо сделать оригинальную картину с изображением символа 2023 года по восточному календарю. На конкурс принимаются работы, выполненные гуашью на бумаге формата А3 в горизонтальном положении листа. От одного автора – только 1 работа.
Готовую работу в формате jpeg вместе с анкетой необходимо отправить на электронный адрес: [email protected] В теме письма обязательно пишется: Конкурс «Символ года». Работы принимаются до 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по парках культуры и отдыха Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ стартовал онлайн-конкурс «Символ года»
Общество, Фото:
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