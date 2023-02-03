Ёжик Рэмбо из Иркутского зоосада предсказал раннюю и теплую весну

Гадание провели в Международный день ежа



Традиционное гадание о будущей весне провели работники Иркутского зоосада в Международный день ежа, который отмечается 2 февраля.



- Трёхлетний европейский ёжик уже несколько раз выступал в качестве метеоролога и за это время ошибся лишь однажды. В этот раз результаты ожидались не самые радужные — перед экспериментом животное крепко спало и не реагировало на посторонние звуки, - рассказывают сотрудники зоосада в видеосюжете от «Вести-Иркутск».



Однако, когда перед домиком ежика поставили миску с любимым лакомством — кошачьим кормом — он сразу выбрался наружу.



В День ежа проверяют, какая ожидается весна. Праздник намного старше, чем многим может показаться. Ещё жители Древнего Рима 2 февраля будили ежей, чтобы на основе их поведения сделать прогнозы о погоде на ближайшие месяцы.



Потом эту традицию перенял ряд других европейских государств. От Дня Ежа произошел более известный праздник, его «двойник» - День сурка, ставший популярным в США и Канаде, а потом и во всем мире. По поведению сурков в этот день также составляют «метеопрогнозы».

