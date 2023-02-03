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В Бурятии создают молодёжный медиацентр

В Бурятии создают молодёжный медиацентр
Общество,  Фото:pixabay.com
Новый проект объединит студентов, желающих донести до окружающих интересное и важное

В Бурятии Улан-Удэнский авиационный техникум начал работу по созданию молодёжного медиацентра, участвующего в проекте «Амбассадоры Профессионалитета». В результате у студентов техникума появится своё медиапространство благодаря активному включению в работу проекта.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, «Амбассадоры Профессионалитета» – это команда ребята, которые стараются донести до школьников ценности и достоинства новых образовательных программ. Общая задача этой команды – модернизировать систему профессиональной подготовки в организациях СПО в соответствии с запросами предприятий ключевых отраслей экономики.

- Мы с нетерпением ждём, когда можно будет не просто зайти в помещение и посмотреть, что такое медиацентр, мы ждём, когда здесь можно будет работать, воплощать свои идеи и задумки, делать что-то, доносить до окружающий интересное и важное, - рассказала первокурсница Анна.

Участники программы выполнят творческие задания, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций в сфере карьерного проектирования, а также прокачают навыки медиаграмотности, продемонстрируют лидерский потенциал, поучаствуют в подготовке интерактивного классного часа «Профессионалитет: ты в хорошей компании!».

Руководителем молодёжного медиацентра станет преподаватель техникума Елена Бадмаева.

- Работа медиацентра будет заключаться в формировании внешнего и внутреннего положительного имиджа техникума для широкой общественности путём создания условий для самореализации и развития талантов обучающихся в сфере медиа, а также воспитании высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности. Медиацентр объединит неравнодушных студентов, которые желают развивать и улучшать имидж техникума в информационном пространстве, а также информировать общественность о деятельности студенческого сообщества. Так что мы ждём студентов, желающих развиваться в этой сфере, - рассказала Елена Бадмаева.

Работа медиацентра будет состоять из четырёх блоков: «Сектор печатных медиа»; «Сектор визуальных медиа»; «Сектор аудио медиа» и «Сектор digital медиа». Благодаря работе в медиацентре студенты приобретут профессиональные навыки, которые они смогут использовать в дальнейшем для построения своей карьеры.

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