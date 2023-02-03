Общественники обвинили улан-удэнских коммунальщиков в пробках на дорогах

«Фронтовики» заявили, что именно они провоцируют постоянные заторы в часы пик







- И одной из причин горожане считают график уборки снега с улиц, – говорят в Народном фронте. – Коммунальные службы выходят на работу каждый будний день в часы пик – в 7-9 часов утра и после 19:00.





Спецтехника – грузовики и так называемые «боб-кэты» – перегораживают проезжую часть, которая и без того «стала узкой из-за не полностью вывезенного снега», считают активисты.



- Город страдает от пробок, но такой неудобный график ситуацию только усугубляет, – подчеркнули «фронтовики».









Они напомнили, что ранее уже обращали внимание на эту проблему. В середине января общественники заявили в Telegram: жители бурятской столицы недовольны уборкой улиц. Мол, снег вывозят не везде и в итоге на пешеходных переходах, остановках и тротуарах образуются завалы. «А коммунальщики со спецтехникой на магистральных, оживлённых улицах, убирают его в часы пик, создавая пробки», – констатировали тогда активисты Народного фронта.





- Как видим, замечания устранили не полностью. К примеру, после расчистки проезжей части снег все ещё вывозят не со всех улиц. Коммунальщики всё ещё убирают его только в часы пик, создавая пробки. Снова призываем администрацию Улан-Удэ обратить внимание на эти недостатки и принять меры, – заключили общественники.

Представители регионального отделения Народного фронта сообщили в своём официальном telegram-канале, что городские коммунальщики устраивают настоящий транспортный коллапс в Улан-Удэ. По словам общественников, местные соцсети буквально завалены сообщениями об утренних и вечерних пробках.