03 февраля

02 февраля

Популярное

Общественники обвинили улан-удэнских коммунальщиков в пробках на дорогах

Общественники обвинили улан-удэнских коммунальщиков в пробках на дорогах
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
«Фронтовики» заявили, что именно они провоцируют постоянные заторы в часы пик

Представители регионального отделения Народного фронта сообщили в своём официальном telegram-канале, что городские коммунальщики  устраивают настоящий транспортный коллапс в Улан-Удэ. По словам общественников, местные соцсети буквально завалены сообщениями об утренних и вечерних пробках.

- И одной из причин горожане считают график уборки снега с улиц, – говорят в Народном фронте. – Коммунальные службы выходят на работу каждый будний день в часы пик – в 7-9 часов утра и после 19:00.

Спецтехника – грузовики и так называемые «боб-кэты» – перегораживают проезжую часть, которая и без того «стала узкой из-за не полностью вывезенного снега», считают активисты.
 
- Город страдает от пробок, но такой неудобный график ситуацию только усугубляет, – подчеркнули «фронтовики».


Они напомнили, что ранее уже обращали внимание на эту проблему. В середине января общественники заявили в Telegram: жители бурятской столицы недовольны уборкой улиц. Мол,  снег вывозят не везде и в итоге на пешеходных переходах, остановках и тротуарах образуются завалы. «А коммунальщики со спецтехникой на магистральных, оживлённых улицах, убирают его в часы пик, создавая пробки», – констатировали тогда активисты Народного фронта.

- Как видим, замечания устранили не полностью. К примеру, после расчистки проезжей части снег все ещё вывозят не со всех улиц. Коммунальщики всё ещё убирают его только в часы пик, создавая пробки. Снова призываем администрацию Улан-Удэ обратить внимание на эти недостатки и принять меры, – заключили общественники.
уборка снега пробки дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проведут мастер-класс по празднованию Сагаалгана
В Улан-Удэ проведут мастер-класс по празднованию Сагаалгана
Общество, 03.02.2023
Мероприятие состоится 28 февраля и 15 марта
Молодёжь Бурятии приглашают стать вожатыми детского центра «Океан»
Молодёжь Бурятии приглашают стать вожатыми детского центра «Океан»
Общество, 03.02.2023
Приём заявок на обучение продлится до 25 февраля
Третий мост через Уду в столице Бурятии строят непрерывно
Третий мост через Уду в столице Бурятии строят непрерывно
Общество, 03.02.2023
Зампред правительства заявил, что работы не прекращались с самого начала
Общественники обвинили улан-удэнских коммунальщиков в пробках на дорогах
Общественники обвинили улан-удэнских коммунальщиков в пробках на дорогах
Общество, 03.02.2023
«Фронтовики» заявили, что именно они провоцируют постоянные заторы в часы пик
В Бурятии ветеран труда отметила 85-летие
В Бурятии ветеран труда отметила 85-летие
Общество, 03.02.2023
Ирина Никаноровна живёт в Усть-Баргузине
Бурятские шаманы рассказали, как призвать в свою жизнь удачу
Бурятские шаманы рассказали, как призвать в свою жизнь удачу
Общество, 03.02.2023
Они посоветовали провести специальный обряд на второй день Сагаалгана
Улан-удэнцы смогут пообщаться с представителями бурятской киноиндустрии
Улан-удэнцы смогут пообщаться с представителями бурятской киноиндустрии
Общество, 03.02.2023
10 февраля во ВСГИК пройдёт День короткометражного кино
В Улан-Удэ состоится гала-концерт конкурса «Живой родник»
В Улан-Удэ состоится гала-концерт конкурса «Живой родник»
Общество, 03.02.2023
Мероприятие приурочено к празднованию Сагаалгана
32-летний доброволец из Бурятии погиб на СВО
32-летний доброволец из Бурятии погиб на СВО
Общество, 03.02.2023
Его похоронят на малой родине 
В Улан-Удэ восемь собак и кошек обрели дом благодаря волонтёрам
В Улан-Удэ восемь собак и кошек обрели дом благодаря волонтёрам
Общество, 03.02.2023
В первый месяц нового года они уехали к новым хозяевам
Уровень воды в Байкале понизят на 25 см
Уровень воды в Байкале понизят на 25 см
Общество, 03.02.2023
Принимаются меры к тому, чтобы избежать весенних затоплений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^